Giant, Pierce Brosnan nel cast del biopic sul pugile Naseem Hamed

L'ex 007 Pierce Brosnan è entrato ufficialmente nel cast di Giant, il film biografico che racconta la storia del pugile yemenita Naseem Hamed, detto Naz. Brosnan interpreterà l'allenatore del grande pugile, Brendan Ingle, al fianco di Amir El-Masry nel ruolo dello sportivo protagonista.

Brosnan in una scena di The Matador

Scritto e diretto da Rowan Athale, Giant include nel progetto anche una leggenda del cinema dedicato al pugilato, Sylvester Stallone, che vi partecipa in qualità di produttore esecutivo. Stuart Ford, presidente e CEO di AGC Studios è entusiasta del film:"Da quando abbiamo incaricato Rowan di scrivere la brillante sceneggiatura per Giant alcuni anni fa, ci siamo appassionati all'idea di portare questa straordinaria storia sul grande schermo".

Pugilato sul grande schermo

Giant racconterà la storia di come Brendan Ingle (Brosnan) abbia guidato Naz (El-Masry) dalle sue umili origini di Sheffield a diventare uno dei più grandi del suo sport, combattendo islamofobia e razzismo, 'mettendo in luce' secondo il produttore Zygi Kamasa 'l'incredibile relazione tra Hamed e il suo allenatore Brendan Ingle'. Naseem Hamed è considerato da più parti come il miglior peso piuma di tutti i tempi, con una carriera iniziata nel 1992 e conclusa dieci anni dopo, nel 2002, con 36 incontri vinti su 37 di cui 31 per KO.

Survivor: Pierce Brosnan con lo sguardo nel mirino in una scena del film

Originariamente destinato alle riprese a Malta, Giant è stato successivamente spostato a Leeds nel Regno Unito grazie a nuove agevolazioni fiscali. È un periodo particolarmente florido per Pierce Brosnan, che nel 2023 è apparso in The Out-Laws - Suoceri fuorilegge e The Last Rifleman - Ritorno in Normandia. Famoso per il ruolo di James Bond, interpretato dal 1995 al 2002, Pierce Brosnan approverebbe la scelta di Aaron Taylor-Johnson come erede di Daniel Craig nel ruolo dell'iconico agente segreto 007 nel prossimo capitolo cinematografico. Al momento, la produzione non ha confermato l'indiscrezione ma la star di Kick-Ass pare molto vicino ad essere il nuovo James Bond sul grande schermo.