Batman: su Netflix in streaming da oggi!

Siamo a metà maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Batman, il film cult del 1989 diretto da Tim Burton con Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne e Jack Nicholson in quelli del Joker!

Nell'oscura e misteriosa città di Gotham City vive uno dei più famosi eroi dei fumetti: Batman. La vera identità dell'uomo-pipistrello è Bruce Wayne, miliardario rampante che da piccolo ha assistito all'omicidio dei genitori, un trauma che si porterà avanti per tutta la vita e che lo spingerà a combattere il male, munito di un mantello da pipistrello ed apparecchiature fantascientifiche. In questo primo episodio della serie il nemico è Joker, ex gangster rimasto sfigurato proprio a causa di Batman...

Jack Nicholson è l'iniquo Joker

Batman, già disponibile su Netflix, è stato un enorme successo di pubblico e critica già ai tempi dell'uscita nelle sale: gli incassi del film sono stati incredibili, oltre 400 milioni di dollari da un budget di partenza di 35 milioni, e vincitore dell'Oscar 1990 per la Migliore Scenografia. Jack Nicholson è stato nominato ai Golden Globes come Miglior Attore Non Protagonista per il suo Joker, che è poi passato alla storia, insieme a quello di Heath Ledger, come preferito dai fan.

Ma c'è un retroscena interessante sulla partecipazione del divo di Shining: originariamente non era convinto del ruolo, tanto che la Warner Bros ha offerto la parte a Robin Williams che ha subito accettato. Ricevuta questa notizia, Nicholson è tornato sui suoi passi e ha voluto essere il Joker, ma Williams ci è rimasto così male che non ha partecipato più a nessuna produzione WB in attesa delle scuse ufficiali.

Batman è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.