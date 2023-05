Batman: James Gunn aggiorna i fan sul casting del nuovo interprete del DC Universe

A che punto sono i casting del nuovo cavaliere oscuro che apparirà in Batman: The Brave and The Bold? A rispondere ci ha pensato James Gunn su Twitter.

Tra i progetti più attesi del nuovo ciclo del DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran c'è senza ombra di dubbio Batman: The Brave and The Bold, film che vedrà un nuovo attore interpretare il cavaliere oscuro sul grande schermo. I fan si stanno chiedendo se i casting siano o meno iniziati e a rispondere ci ha pensato lo stesso Gunn su Twitter.

"Non lo abbiamo ancora scelto, quindi non abbiamo idea" ha scritto il regista in risposta a un fan che gli chiedeva quanti anni avrebbe avuto il nuovo Batman.

The Brave and the Bold seguirà Batman alle prese con l'addestramento del figlio Damian Wayne per diventare il nuovo Robin. Nel film dovrebbero comparire anche altri componenti della Bat-Family.

Nelle scorse settimane si era anche diffusa una voce secondo cui i fratelli Russo avrebbero potuto dirigere la nuova iterazione di Batman, ma il duo ha prontamente smentito affermando: "Non dirigeremo un film su Batman. Di solito cerchiamo di fare qualcosa con un personaggio molto divertente, ma ci avete beccato in un momento in cui non riuscivamo a pensare ad altro. Soprattutto della DC".

Tanti Batman sul grande schermo

In attesa di conoscere il nuovo Batman, i fan potranno assistere al ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck in The Flash, in uscita nelle sale a giugno. Si vocifera che il film possa contenere il cameo di un altro Batman del passato, ma la vode non è ancora stata confermata.

The Batman, con Robert Pattinson, invece, avrà un sequel in arrivo nel 2025 e rimarrà scollegato dalla timeline principale del DC Universe, rimanendo nell'etichetta Elseworlds come accaduto con Joker.