Batman, la smentita dei fratelli Russo: "Non dirigeremo il nuovo film della DC"

Dopo il colossale successo ottenuto alla Marvel, soprattutto con gli ultimi due film sugli Avengers, sono stati in molti a chiedersi se i fratelli Russo potessero replicare il tutto anche con la DC. Nel corso di una recente intervista il duo di registi aveva espresso il desiderio di dirigere il prossimo film di Batman, mandando ovviamente i fan in visibilio.

I fratelli Russo hanno però voluto prontamente smentire le voci di un coinvolgimento con la DC. "Non dirigeremo un film su Batman. Di solito cerchiamo di fare qualcosa con un personaggio molto divertente, ma ci avete beccato in un momento in cui non riuscivamo a pensare ad altro. Soprattutto della DC".

Citadel, i fratelli Russo sulla serie Amazon: "Non si è fatto mai niente del genere in tv"

I due hanno in ogni caso voluto rimarcare il loro apprezzamento nei confronti di James Gunn, tenendo le porte aperte per il futuro. Al momento le ultime indiscrezioni vedono Andy Muschietti, già regista di The Flash, in lizza per dirigere il nuovo film di Batman che si chiamerà The Brave and the Bold.

The Brave and the Bold seguirà Batman (del quale deve essere ancora svelato l'interprete) alle prese con l'addestramento del figlio Damian Wayne per diventare il nuovo Robin. La data d'uscita non è ancora stata annunciata ma arriverà dopo il 2025.