Batman: l'ingaggio di un nuovo attore nel film DC su Damian Wayne, The Brave and the Bold, accende la polemica

Cresce la polemica tra i fa DC dopo l'annuncio dell'arrivo di un nuovo film su Batman, The Brave and the Bold, che vedrà la presenza di un attore diverso da Robert Pattinson e Ben Affleck.

Il nuovo film di Batman ruoterà attorno al personaggio di Damian Wayne, noto anche come Damian al Ghul. Creato da Grant Morrison, Damian Wayne ha esordito nel 2006 nella saga Batman e figlio pubblicata sulla serie a fumetti Batman n. 655. Il giovane è il figlio biologico di Bruce Wayne e Talia al Ghul e nei fumetti diventerà un'incarnazione di Robin.

La notizia di questo reboot radicale, annunciato ieri da James Gunn durate la presentazione dei primi 10 progetti del DC Universe, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni sono a favore di questa direzione, altri si chiedono se questa sia la scelta giusta per il prossimo Batman cinematografico. I commenti si sono susseguiti su Twitter accedendo il dibattito.

Chi è Damian Wayne?

La connessione romantica tra Bruce Wayne e Talia al Ghul, figlia del classico cattivo di Batman, Ra's al Ghul, è ben consolidata all'interno della continuità DC e conosciuta più ampiamente grazie a Il cavaliere oscuro - Il ritorno, in cui il Bruce Wayne di Christian Bale intreccia una relazione con Talia (Marion Cotillard). Il finale della trilogia di Christopher Nolan, tuttavia, non ha rivelato che Bruce e Talia hanno avuto un figlio di nome Damian. Nella tradizione dei fumetti DC, Talia tiene nascosta la sua gravidanza al Cavaliere Oscuro, alleva Damian in segreto, quindi presenta finalmente il ragazzo al suo padre biologico per la prima volta dopo una sanguinosa battaglia.

Il concepimento di Damian si rivela come uno stratagemma deliberato per conto di Talia per produrre l'erede perfetto, ma la rapida crescita del bambino la convince che la guida di Batman si rivelerà più vantaggiosa della continua tutela sotto la Lega degli Assassini. Prendendo spunto dal fumetto Batman & Son di Grant Morrison, The Brave & The Bold riprenderà diversi anni dopo la vorticosa storia d'amore tra Bruce e Talia, aprendosi con Damian che incontra suo padre per la prima volta e concentrandosi sulle loro prime interazioni, proprio come accade nel fumetto. Sebbene non ancora confermato, il franchise cinematografico e televisivo DCU molto probabilmente lancerà un'altra versione live-action di Talia al Ghul.