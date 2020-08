Batman Forever: Jim Carrey e l'idea sul suo look che fu scartata a causa del suo divorzio

Per il roulo dell'enigmista in Batman Forever Jim Carrey avrebbe voluto radersi un punto interrogativo in testa ma il suo divorzio glielo impedì.

Originariamente Jim Carrey aveva un'idea ben precisa su come sarebbe dovuta essere l'acconciatura dell'enigmista, il suo personaggio in Batman Forever: l'attore avrebbe voluto radersi un punto interrogativo sul cuoio capelluto ma questa sua peculiare idea dovette essere scartata a causa di alcuni problemi relativi alla sua vita privata.

Batman Forever: Drew Barrymore e Jim Carrey in una scena del film

L'idea del punto interrogativo fu scartata perchè Carrey fu costretto a comparire in tribunale al fine di finalizzare il suo divorzio. Nonostante questo però l'attore canadese non si tirò indietro e aiuto gli specialisti della produzione cinematografica nella creazione del suo costume.

L'eccentricità dell'attore non aveva limiti sul set: imparando a far roteare il bastone dell'enigmista, Carrey ne avrebbe rotti circa una dozzina, in aggiunta ad alcuni dei mobili della sua roulotte. È stato inoltre riferito che gli scontri di personalità tra Tommy Lee Jones e Jim durante le riprese hanno infastidito Joel Schumacher al punto che ha dichiarato che non avrebbe mai più lavorato con nessuno dei due.

Batman Forever ha ricevuto diverse critiche per l'assenza di Burton alla regia, ma ha comunque riscosso un grande successo di pubblico e ottenuto tre nomination agli Oscar: miglior fotografia, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.