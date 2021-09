Batman Day 2021: la graphic novel Batman: Il Mondo e tutti gli altri fumetti proposti da Panini Comics

Nella giornata del 14 settembre 2021 si celebra in tutto il mondo il Batman Day 2021, ecco le proposte di Panini Comics per l'occasione.

Il Batman Day 2021 si svolge oggi, martedì 14 settembre, in tutto il mondo e Panini Comics, per l'occasione, propone ai fan del Cavaliere oscuro, in contemporanea mondiale, il volume antologico Batman: Il Mondo, composto da 184 pagine.

La graphic novel è frutto di un'iniziativa davvero unica: DC, per la prima volta nella storia, ha infatti stretto le forze con i licenziatari di tutto il mondo per la creazione di un volume che celebrasse la pervasività mondiale del Cavaliere Oscuro. Il risultato sono 14 storie, create in 14 paesi del mondo e rappresentative ognuna della cultura del paese che ha generato le tavole del racconto. Non solo: in ognuna delle storie Batman agisce nel paese in cui l'avventura viene ambientata.

Il volume viene inaugurato dal duo americano composto dallo scrittore Brian Azzarello e dal disegnatore Lee Bermejo (Batman: Dannato, Joker, Lex Luthor: Man of Steel, Batman/Deathblow), con la storia Città globale, in cui Batman riflette sul tempo trascorso a Gotham, a proteggere la città e i suoi abitanti da minacce di ogni sorta.

Batman: Il Mondo

Al team Panini Comics Italia è stata affidata la creazione dell'avventura italiana, Ianus, realizzata da un quartetto d'assi d'eccezione: Alessandro Bilotta (Mercurio Loi, Dylan Dog) ai testi, Nicola Mari (Dylan Dog) ai disegni, Giovanna Niro (Dylan Dog, Chrononauts) ai colori e Andrea Accardi (Chambara) al lettering. La storia vede il più grande detective del mondo per la prima volta a Roma, alle prese con un nuovo nemico. Ianus, è una straordinaria avventura che riesce a coniugare con successo l'essenza più oscura e notturna del personaggio di Batman con una sensibilità tutta italiana, e vede quattro maestri al top della forma.

Ianus uscirà, in fumetteria e online, in un'Edizione Deluxe che prevede un'ampia sezione dedicata agli extra e un'esclusiva litografia firmata dagli autori.

Per celebrare l'arrivo del Cavaliere Oscuro nella Città Eterna e osservare da vicino il processo di realizzazione della storia sarà inoltre possibile visitare l'esposizione di tavole del disegnatore Nicola Mari per Batman: Il Mondo - Ianus, a Roma presso la galleria CArt Gallery, in via del Gesù 61. L'esposizione sarà inaugurata proprio sabato 18 settembre, il Batman Day 2021, e per l'occasione saranno presenti gli autori per una sessione di firmacopie.

Batman: Il Mondo – Ianus

Il Batman Day è anche l'occasione perfetta per riscoprire e approfondire la propria conoscenza di Bruce Wayne con i diversi titoli proposti da Panini Comics, in uscita il 16 settembre, e adatti a tutti i gusti: Batman: Amore folle, dalle menti che hanno creato il capolavoro d'animazione Batman: The Animated Series, racconta le origini di Harley Quinn, mentre prova a conquistare Joker eliminando il Cavaliere Oscuro con dietro le quinte, decine di layout; Batman: Le Nuove Avventure - Stagione Uno raccoglie una serie di storie completamente inedite ambientate nel mondo della serie animata dell'Uomo Pipistrello, dai produttori di Batman: The Animated Series; Batman: Knightfall 1 è l'edizione omnibus di una delle saghe più importanti e amate del personaggio, che vede Bruce Wayne contro il criminale Bane. Infine, Il Grande Libro di Batman è l'antologia definitiva che raccoglie venti storie capolavoro per ripercorrere la storia di Batman dagli anni '30 ad oggi e contiene inoltre una serie di articoli per conoscere tutto quello che c'è da sapere sull'icona DC.

Batman: Amore Folle

Batman: Le Nuove Avventure – Stagione Uno

Batman: Knightfall 1