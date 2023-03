Batman: Caped Crusader, la serie animata di J.J. Abrams e Matt Reeves passa ad Amazon

Cambio di piattaforma per la nuova serie animata sul cavaliere oscuro, dopo essere stata scartata da HBO Max, Batman: Caped Crusader passa ufficialmente ad Amazon.

Ottime notizie per i fan del cavaliere oscuro. Batman: Caped Crusader, serie animata annunciata nel 2021, ha trovato una nuova piattaforma. Inizialmente pensata per HBO Max, e poi scartata, Batman: Caped Crusader, uscirà ufficialmente su Amazon e sarà composta da due stagioni. L'annuncio è stato riportato dal portale Variety.

Batman: Caped Crusader è descritto come uno show che andrà a "reimmaginare la mitologia del cavaliere oscuro" attraverso lo sguardo visionario di J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm, tutti e tre produttori esecutivi del progetto. La serie cercherà di rifarsi all'indimenticabile Batman, co-creata dallo stesso Timm e trasmessa su Fox Kids per 85 episodi dal 1992 al 1995.

Sempre secondo la sinossi ufficiale "Batman: Caped Crusader utilizzerà tecniche di animazione all'avanguardia. Questa potente partnership creativa reinventerà ancora una volta Batman e la sua iconica galleria di canaglie con una narrazione sofisticata, personaggi ricchi di sfumature e intense sequenze d'azione, il tutto ambientato in un mondo di grande impatto visivo".

Al momento non ci sono dettagli sul cast vocale ma, purtroppo, a prestare la voce al cavaliere oscuro non ci potrà essere l'iconico Kevin Conroy, scomparso a 66 anni il 10 novembre 2022. Voce indimenticabile di Batman nella serie animata degli anni '90, in molti film animati e nei videogame della Rocksteady.