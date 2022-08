Batman: Caped Crusader, HBO Max elimina la serie animata di J.J. Abrams e Matt Reeves

HBO Max ha cancellato l'uscita di sei serie animate, tra cui Batman: Caped Crusader, rivela Variety. Il progetto era stato ordinato come serie a maggio 2021 con Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves assegnati alla produzione esecutiva.

Le altre serie eliminate dal palinsesto di HBO Max sono Merry Little Batman, The Day the Earth Blow Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story e The Amazing World of Gumball: The Movie. La produzione di tutte e sei le serie continua, con l'intenzione di venderle a piattaforme diverse da HBO Max. Warner Bros. Animation è lo studio che produce tutti gli show a eccezione di The Amazing Word of Gumball, prodotto da HB Studios Europe.

Batman: Caped Crusader doveva basarsi su Batman: The Animated Series, co-creata da Timm e trasmessa su Fox Kids per 85 episodi dal 1992 al 1995. Questo è il secondo progetto di J.J. Abrams con cui Warner Bros. Discovery ha recentemente deciso di non andare avanti: HBO ha cancellato il suo dramma di fantascienza Demimonde a giugno.

La decisione di cancellare queste serie animate da HBO Max fa parte di una tendenza più ampia poiché la società madre Warner Bros. Discovery sta disinvestendo in gran parte dai contenuti per bambini e famiglie. La scorsa settimana, aalcuni programmi per bambini come Little Ellen e diverse stagioni di Sesame Street sono stati rimossi da HBO Max e all'inizio di questo mese HBO e HBO Max hanno licenziato il personale del dipartimento bambini e famiglia.