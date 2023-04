Prime Video acquisisce un film e due serie tv di Batman targati DC Animated

Prime Video ha annunciato l'acquisizione di due nuove serie animate DC di Batman, a queste si aggiunge un film d'animazione originale della Warner Bros. Animation e DC. Il film Merry Little Batman si aggiunge alla serie spin-off, Bat-Family, e a due stagioni di Batman: Caped Crusader, dai produttori esecutivi Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves. I titoli animati di Batman saranno disponibili in anteprima esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Batman: Caped Crusader è una nuova serie animata che reinterpreta la mitologia di Batman attraverso la prospettiva visionaria degli executive producer Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves. Utilizzando tecniche di animazione all'avanguardia, questa potente collaborazione creativa reinventerà ancora una volta il personaggio e la sua iconica galleria di canaglie con sofisticate narrazioni, personaggi sfumati e intense sequenze d'azione, il tutto ambientato in un mondo visivamente sorprendente. Oltre a Timm, Abrams e Reeves, Ed Brubaker e Sam Register saranno executive producer della serie. Basato sui personaggi della DC, Batman: Caped Crusader è prodotto da Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho.

Merry Little Batman è una commedia d'azione animata per famiglie destinata ad unirsi alla galleria dei classici film natalizi. Quando il giovane Damian Wayne si ritrova da solo a Wayne Manor durante la Vigilia di Natale, deve trasformarsi in "Little Batman" per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai super villain intenti a rovinare i giorni di festa. Prodotto dalla Warner Bros. e basato su personaggi della DC, Merry Little Batman è diretto da Mike Roth (Regular Show), da una sceneggiatura di Morgan Evans (Teen Titans Go!). Roth è anche executive producer, al fianco di Sam Register.

Dopo gli eventi di Merry Little Batman, Bat-Family racconta le vicende Batman, Alfred e il giovane Damian Wayne - che ora indossa ufficialmente il mantello di "Little Batman" - insieme ad alcuni nuovi arrivati a Wayne Manor, mentre conducono una vita di alti e bassi da super famiglia. Jase Ricci, Mike Roth e Sam Register sono executive producer della serie, prodotta dalla Warner Bros. Animation.

"Batman: The Animated Series ha contribuito all'evoluzione della narrazione di supereroi e ha definito il Cavaliere Oscuro per una generazione", ha detto Vernon Sanders, head of television, Amazon e MGM Studios. "Batman: Caped Crusader continuerà senza dubbio quella tradizione e, insieme a Merry Little Batman e Bat-Family, siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. Animation per offrire ai nostri clienti Prime Video nel mondo tante diverse interpretazioni del mito di Batman".

"Siamo entusiasti di collaborare con Amazon per iniziare un nuovo capitolo animato di Batman. Dalla narrazione cinematografica noir di Batman: Caped Crusader alle avventure comiche di Merry Little Batman e Bat-Family, questi nuovi progetti garantiscono che ci sarà una storia animata di Batman pronta ad eccitare i fan di tutte le età", ha detto Sam Register, president, Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios.