Kevin Conroy è morto, la voce di Batman nella serie animata aveva 66 anni

Kevin Conroy, il celebre doppiatore del Batman degli anni '90 in Batman (serie animata), è morto all'età di 66 anni giovedì 10 novembre 2022. Il suo è stato uno dei maggiori contributi al personaggio DC, confermatosi negli anni come una delle voci più iconiche che Bruce Wayne abbia mai avuto, restando nei suoi panni più a lungo di moltissimi altri interpreti degli ultimi tempi.

La conferma della scomparsa di Kevin Conroy è arrivata su Facebook, dalla pagina ufficiale di Diane Pershing (Poison Ivy nella serie animata di Batman), rivelando che se n'è andato il 10 novembre a seguito di una malattia con cui si stava confrontando da tempo.

Ulteriori conferme di questa tragica scomparsa sono arrivate anche dalla Warner Bros. Home Entertainment, accompagnando il tutto con le dichiarazioni di Andrea Romano (direttore del casting vocale), Mark Hamill (all'epoca doppiatore di Joker nella serie animata e amico di Kevin Konroy) e del produttore Paul Dini riportate da ScreenRant:

"Kevin era molto più di uno degli attori che ho avuto il piacere di scegliere e dirigere: è stato un caro amico per oltre 30 anni la cui gentilezza e spirito generoso non conoscevano confini", ha detto Romano.

"Il calore di Kevin, la sua risata deliziosamente profonda e il puro amore per la vita saranno con me per sempre. Kevin era la perfezione. Era una delle mie persone preferite sul pianeta e lo amavo come un fratello. Si prendeva davvero cura delle persone intorno a lui: la sua decenza risplendeva in tutto ciò che faceva. Ogni volta che lo vedevo o parlavo con lui, il mio umore era elevato. Kevin era un attore brillante. Per diverse generazioni, è stato il Batman definitivo. Era uno di quegli scenari perfetti in cui trovavano la persona giusta per la parte giusta, e il mondo era migliore per questo. I suoi ritmi e le sue sottigliezze, i toni e l'esecuzione, tutto ciò ha anche contribuito a informare la mia performance. Era il partner ideale: è stata un'esperienza così complementare e creativa. Non ce l'avrei fatta senza di lui. Sarà sempre il mio Batman", ha dichiarato Hamill.

"Io sono Batman", disse Robert Pattinson ai tempi di Twilight

"Kevin ha portato una luce con sé ovunque andasse, sia nella cabina di registrazione dando il massimo, o dando da mangiare ai primi soccorritori durante l'11 settembre, o assicurandosi che ogni fan che lo abbia mai aspettato abbia ricevuto un momento con il proprio Batman. Un eroe in tutti i sensi. Insostituibile. Eterno", ha riferito anche Dini.