Zerocalcare a Cartoons on the bay: “The Batman è una lunghissima puntata di CSI con uno in costume”

La video intervista a Zerocalcare, premiato a Cartoons on the bay a Pescara per Strappare lungo i bordi, che tornerà con Netflix e Movimenti Production all'animazione.

Strappare lungo i bordi: Zerocalcare in una scena della serie animata

Ovunque vada c'è sempre grande fermento e file di fan, di tutte le età. Stiamo parlando di Zerocalcare, che ha saputo raccontare una generazione (o più generazioni) come pochi altri, fumettista scoperto da molti grazie a Strappare lungo i bordi, la serie animata con cui si è cimentato fuori dalla propria comfort zone delle graphic novel. Proprio lui e la serie - attraverso Movimenti Production di Giorgio Scorza - sono stati celebrati in questi giorni alla 26a edizione di Cartoons on the bay a Pescara, dove lo abbiamo incontrato per scambiare due chiacchiere sul Premio e sul futuro dell'animazione e della sua collaborazione con Movimenti e Netflix. Ecco ci ha raccontato in questa video intervista a Zerocalcare.

La video intervista a Zerocalcare

DC vs Marvel, sala vs piattaforme

Tempo fa tu hai fatto una "filippica" sui film DC vs i film Marvel. Dopo The Batman è cambiato qualcosa?

Zerocalcare a Cartoon on the Bay 2022

Zerocalcare: Per me - è orribile da dire - The Batman è una lunghissima puntata di CSI con uno in costume (ride), che va bene, a me piace CSI, però... In realtà The Suicide Squad e la serie Peacemaker sono due prodotti su cui riconosco una superiorità del mondo DC.

Tu ora sei anche un creatore di serie ma rimani prima di tutto un fruitore. Che tipo di spettatore sei? Da binge watching compulsivo o da appuntamento settimanale? Con latte e plumcake ovviamente.

Zerocalcare: Settimanale è un po' tanto per me, però io divido le serie in tre fasce: i prodotti brutti che guardo mentre lavoro magari al ritmo di dieci episodi al giorno; altri prodotti un po' meglio di cui guardo una puntata al giorno mentre pranzo; e dei prodotti che mi piacciono molto e di cui guardo un episodio a sera prima di dormire. Questo sarebbe la mia organizzazione ideale (ride).

A proposito di piattaforme e sala, che ne pensi di questa "diatriba" in corso, qual è il futuro?

Zerocalcare: Non lo so, però in un'intervista Paolo Sorrentino ha detto che non tornerà a fare film per le piattaforme perché non si riescono a fare cose "grandi" fuori dalla sala. In realtà sono abbastanza d'accordo perché penso che l'esperienza della sala trasforma un prodotto e gli fa fare un salto di livello quando si parla di cinema. Detto questo, io sono un guardatore di serie quindi per me le piattaforme continuano ad avere un ruolo fondamentale nella mia esistenza. Però i film se non li guardo in sala ma a casa mia, fatico a mantenere la concentrazione per tre ore.

Consigli per gli acquisti

Strappare lungo i bordi: Zerocalcare e l'armadillo in una scena della serie animata

A proposito di fruizione di serie, c'è una su cui ti sei fissato recentemente e che consiglieresti a tutti e una tua serie del cuore?

Zerocalcare: Scissione è la serie che in questo momento mi ha proprio fatto esplodere il cervello. La mia serie del cuore forse è The Shield, insieme a The Wire e Lost.

Secondo te l'animazione è il futuro perché permette paradossalmente di raccontare qualsiasi tipo di storia?

Zerocalcare: Sì, non so se è il futuro ma è sicuramente il presente in molti posti. In Italia abbiamo sicuramente faticato un po' di più a fare animazione per adulti, principalmente perché chi ci metteva i soldi pensava che rientrava dei costi solo con l'animazione per bambini. Se questo concetto si va scardinando pian piano, in parte l'ha fatto Alessandro Rak col tempo, in parte l'hanno fatto anche altri, quindi secondo me è qualcosa che apre un sacco di scenari in più.

What's next

Strappare lungo i bordi: un'immagine della serie animata

Sei qui a Cartoons on the bay per Strappare lungo i bordi, che viene premiata insieme a Movimenti Production. Non posso non chiederti della prossima serie annunciata, che non sarà un sequel. Che cosa ci puoi dire di questo progetto? Dobbiamo aspettarci uno Zerocalcare Cinematic Universe?

Zerocalcare: L'idea è di funzionare un po' come i libri, con ogni storia sia a sé ma l'universo è condiviso. La nuova serie non sarà "il seguito di", avrà delle differenze anche formali, con un formato più lungo da serie classica, puntate più vicine alla mezz'ora che al quarto d'ora. Poi non lo so, per parlare di Cinematic Universe vorrebbe dire che il progetto continua anche dopo, invece questa è la debacle totale e finisce là.

Sempre disfattista e distruttivo Zerocalcare, non si smentisce mai.