Batman: Caped Crusader, Gotham è in fiamme nel primo trailer della serie animata

La nuova serie animata di Batman è quasi arrivata. DC e Prime Video hanno finalmente diffuso il primo trailer completo di Batman: Caped Crusader, che sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video l'1 di agosto.

Caped Crusader sarà una nuova interpretazione del mito della DC, realizzata da Bruce Timm di Batman: The Animated Series, Matt Reeves di The Batman e J.J. Abrams. L'attesa per la serie è cresciuta da diversi anni, dopo il primo annuncio al DC FanDome nel 2021. Nel 2022 è stato rivelato che Batman: Caped Crusader avrebbe debuttato su Prime Video con un ordine garantito di due stagioni, dopo che Warner Bros. Discovery aveva deciso di non mandarlo in onda sul suo servizio di streaming Max.

"Siamo entusiasti di lavorare insieme per riportare questo personaggio e raccontare nuove storie avvincenti a Gotham City", hanno dichiarato Timm, Abrams e Reeves in un comunicato. "La serie sarà emozionante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà in profondità nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l'ora di condividere questo nuovo mondo".

Batman: Caped Crusader, primo poster ufficiale e data di uscita della serie Prime Video

Di cosa parla Batman: Caped Crusader?

La sinossi della serie recita: "Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco mondano Bruce Wayne (Hamish Linklater) diventa qualcosa di più e meno che umano: Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni mortali e impreviste".

Batman: Caped Crusader, un'immagine del terzo episodio

Il cast di Batman: Caped Crusader comprende anche Christina Ricci, Jamie Chung, Diedrich Bader, Minnie Driver, Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, John DiMaggio, Mckenna Grace, Jason Watkins, Paul Scheer, Reid Scott, Gary Anthony Williams, Dan Donohue, David Krumholtz e Haley Joel Osment.