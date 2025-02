Batman Beyond: tutti i dettagli sul nuovo progetto DC in arrivo

La serie animata, arrivata da noi col titolo Batman of the Future, è stata creata alla fine degli anni '90 ed è andata in onda per tre stagioni

Rocksteady Studios, sviluppatori dell'acclamata serie Batman: Arkham e del deludente Suicide Squad: Kill the Justice League, starebbero lavorando a un nuovo gioco ispirato alla serie animata Batman Beyond.

L'indiscrezione proviene da Lunatic Ignus, un insider del settore videoludico piuttosto affidabile che sostiene che la serie animata servirà da base per una prossima trilogia di videogiochi. Anche se il gioco non sarà basato sullo stile di animazione della serie, le trame dello show potrebbero essere riprese e ampliate.

Ignus sostiene inoltre che il gioco sarebbe in fase di sviluppo esclusivamente per PlayStation, il che segnerebbe un importante cambiamento nell'approccio di Rocksteady come studio multipiattaforma. Ad oggi, tutti i giochi di Rocksteady - da Batman: Arkham Asylum del 2009 a Suicide Squad: Kill the Justice League - sono stati pubblicati almeno su Xbox, PlayStation e PC. L'unica eccezione è stata Batman: Arkham VR del 2016, uscito per PC e PS4.

Rocksteady torna nel mondo di Batman? I rumor precedenti

Batman of the Future: un'immagine dalla serie animata

Quest'ultima indiscrezione arriva dopo che Jason Schreier di Bloomberg aveva riferito che lo studio stava lavorando a un nuovo videogame single-play sul Cavaliere Oscuro. Schreier non aveva aggiunto però altri dettagli, ma aveva sottolineato che il gioco era ancora nelle primissime fasi di sviluppo e quindi molto lontano da un'uscita.

Batman: Arkham Knight, immagine dal videogame

Supponendo che tutto ciò sia vero, significherebbe probabilmente che il gioco verrebbe lanciato sull'eventuale PlayStation 6, che ancora non è stata annunciata ufficialmente da Sony. Il fatto che dovrebbe trattarsi di un'esclusiva PlayStation non esclude inoltre la possibilità che prima o poi arrivi anche su PC.

È interessante notare che non è la prima volta che si parla di un gioco ispirato a Batman Beyond. Warner Bros. Montreal avrebbe lavorato a un gioco simile, nome in codice Project Sabbath, che alla fine sarebbe stato cancellato. Si sarebbe trattato di un vero e proprio sequel di Batman: Arkham Knight, ambientato 10 anni dopo gli eventi del gioco in un futuro prossimo ispirato appunto alla serie animata Batman Beyond, da noi uscita col titolo Batman of the Future.