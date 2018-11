Batman: Ben Affleck non sarà più l'Uomo Pipistrello? Ecco la risposta di Ezra Miller

Ezra Miller farà ritorno nel DC Extended Universe nel solo su The Flash. Il film, finora, ha subito continui slittamenti e la produzione è ancora in alto mare, ma questo non ha impedito a Ezra Miller di commentare la notizia che riguarda la possibile uscita di scena di Ben Affleck e Henry Cavill dai ruoli di Batman e Superman.

Di fronte alla preoccupazione sui rumors circolati finora, Ezra Miller ha così commentato: "Quando ci sono questo tipo di informazioni rubate, di solito sono inaffidabili". La dichiarazione è stata fatta nel corso di un'intervista a Playboy in cui Ezra Miller ha parlato della sua carriera, della sua sessualità e dei pensieri suicidi avuti in passato.

Di recente è trapelata la notizia secondo cui Henry Cavill e Ben Affleck non saranno più Superman e Batman nel DC Extended Universe. Notizia che non ha ancora trovato conferme ufficiali da parte di Warner Bros. Affleck ha abbandonato la regia di The Batman a favore di Matt Reeves rimanendo inizialmente coinvolto come interprete e produttore. A quanto pare, però, Reeves punterebbe al rilancio del franchise attraverso una nuova trilogia reboot dedicata a un Batman più giovane, mettendo a rischio la presenza di Ben Affleck nel film.

Nel frattempo, finalmente nel 2019, dopo tanti rinvii, dovrebbero prendere il via le riprese di The Flash, il film standalone potrebbe arrivare nelle sale nel 2021.

