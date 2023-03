Batman: Ben Affleck regista del reboot DC The Brave and the Bold? [RUMOR]

Ben Affleck è in trattative con i DC Studios per dirigere uno dei progetti del nuovo DC Universe, secondo un nuovo rumor si trarrebbe proprio del film su Batman The Brave and the Bold.

Dopo aver annunciato i primi dieci titoli che andranno a comporre il primo capitolo del nuovo DC Universe, intitolato Gods & Monsters, James Gunn ha confermato di essere in trattative per affidare a Ben Affleck la regia di uno dei progetti. Progetto che, come indica un nuovo rumor, sarebbe proprio il nuovo film su Batman, The Brave and the Bold.

"Stiamo lavorando con Ben Affleck, che vuole davvero far parte del nostro team, cercando di conciliare le esigenze. Vuole davvero dirigere uno dei nostri progetti e non vediamo l'ora che lo faccia" ha dichiarato James Gunn.

Le sue parole hanno portato a ipotizzare che Ben Affleck possa mettersi dietro la macchina da presa per portare sullo schermo una nuova interpretazione dell'iconico eroe da lui interpretato nel DCU, e ora una nuova voce afferma che sarebbe effettivamente pronto a dirigere The Brave and the Bold.

Da quanto sappiamo finora, The Brave and the Bold non sarà un adattamento diretto della serie a fumetti con lo stesso nome, ma introdurrà la "Bat-Family" e seguirà i tentativi di Bruce Wayne di comunicare con il suo nuovo Robin, Damian Wayne, in un complicato rapporto padre/figlio.