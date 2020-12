Batman Begins: stasera su Italia 1 il film con Christian Bale

Stasera su Italia 1, alle 21:20, torna Batman Begins, uno dei cinecomic migliori di sempre, primo capitolo della trilogia di Christopher Nolan con Christian Bale nei panni di Bruce Wayne.

Batman Begins indaga sulle origini del giustiziere di Gotham, quando ancora non esisteva Batman ma solo Bruce Wayne. Ripercorriamo la sua esistenza dalla tragica morte dei suoi genitori, l'odio profondo covato per anni, l'arrivo in Asia alla setta delle ombre del misterioso Ra's al Ghul, un assassino spietato che sarà per lui mentore e poi acerrimo rivale.

primo piano di Christian Bale in una scena di Batman Begins

Il ritorno in città lo porta alla consapevolezza di dover combattere contro tutto il Male presente nel mondo e a farsi carico della necessità di dover combattere l'ingiustizia. Ad aiutarlo ci saranno il suo fido maggiordomo Alfred e Lucius Fox, un tempo dirigente di punta della sua azienda, la Wayne Corporation, a cui vertici ora siede Bill Earle, il quale ha preso il posto di Bruce credendolo ormai morto. Troverà anche l'affetto di una sua amica d'infanzia, Rachel. Nel frattempo nubi oscure si addensano e una nuova minaccia incombe, quella dello Spaventapasseri, un ex psichiatra diventato ora un pericoloso killer di massa.

Christian Bale con Katie Holmes in una scena di Batman Begins

Il cast, oltre a Christian Bale comprende: Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Rutger Hauer, Ken Watanabe e Tom Wilkinson.

Tra gli aspetti più curiosi, si racconta che, Christopher Nolan, prima di iniziare le riprese, abbia invitato tutte le persone coinvolte al film a visionare con lui Blade Runner. Una volta finito si è rivolto a tutti loro dicendo: "Avete visto? Noi Batman lo faremo così".