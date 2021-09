Batman, il Batwing di Michael Keaton è stato restaurato: i dettagli in un video

Un enorme modello del Batwing, l'aereo da pipistrello personalizzato di Michael Keaton nel film Batman di Tim Burton, è stato restaurato ed un video mostra l'estrema cura dei dettagli dell'oggetto di scena. Ricordiamo che l'attore tornerà ad interpretare il personaggio DC nel film The Flash, diretto da Andy Muschietti.

Adam Savage, presentatore di Mythbusters, ha fatto visita al Prop Store per visionare da vicino la riproduzione in scala 1/4 del Batwing di Michael Keaton nel film Batman del 1989. Il video mostra la visita di Savage, risalente ad agosto, quando il magazzino stava facendo un'asta benefica con diversi oggetti di scena, segnando la prima volta che il pubblico in generale poteva possedere un pezzo della storica serie. Il modello presenta i "clipper" che si estendevano dalla "testa" del pipistrello, in modo che Batman potesse eliminare i palloncini pieni di gas del Joker interpretato da Jack Nicholson. "I modelli sono interessanti, perché sono un po' come le auto", dice Brandon Alinger di Prop Store nel video, aggiungendo: "Il tempo tende a pesare su di loro e possono essere ricostruiti, rielaborati e ripristinati come le automobili".

Secondo la descrizione ufficiale, nel video, "Adam Savage visita il negozio di oggetti di scena per dare un'occhiata ad alcune delle migliaia di oggetti di scena e costumi originali dei film che passano attraverso i loro archivi, inclusa questa incredibile miniatura in scala 1/4 del film Batman del 1989! Questo è l'iconico modello Batwing, riportato alle condizioni originali per mostrare i pratici effetti motorizzati e di luce che sono stati effettivamente utilizzati nel film. È uno dei pezzi più belli della storia degli oggetti di scena che abbiamo visto".

Alinger è intervenuto sotto il video nei commenti per rispondere ad alcune domande comuni dei fan che sembravano emergere. "Un sacco di commenti riguardano la scala", ha detto Alinger, spiegando: "I disegni di produzione originali mostravano che il veicolo Batwing doveva essere largo circa 8 metri. Questo modello è largo circa 2 metri, quindi dovrebbe essere in scala 1/4. Se guardate la sequenza nel film quando vedete il modello largo 2 piedi (inquadrature più ampie, inquadrature in cui il Batwing si muove molto), la figura di Batman è notevolmente più grande all'interno della cabina di pilotaggio, probabilmente più simile alle proporzioni previste dai disegni di costruzione. Per quanto riguarda i meccanismi, non è stato rimosso nulla. I cilindri pneumatici originali sono ancora presenti".