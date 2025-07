Creature Commandos 2: arriva un aggiornamento a sorpresa da James Gunn

Dopo il debutto su Max nel dicembre 2024, Creature Commandos si è imposto come primo tassello ufficiale del nuovo DC Universe avviato da James Gunn e Peter Safran. La serie animata, interamente scritta da Gunn nella sua prima stagione, ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, spingendo i DC Studios ad annunciare con entusiasmo un secondo ciclo di episodi.

Il cast vocale originale include nomi come Indira Varma (La Sposa), Sean Gunn (G.I. Robot), Alan Tudyk (Dottor Phosphorus), Zoë Cato (Nina Mazursky), David Harbour (Eric Frankenstein) e Frank Grillo (Rick Flag Senior), dando vita a una squadra di antieroi dal tono cupo e irriverente.

Un cambio dietro le quinte

A distanza di mesi dalla conferma della seconda stagione, il co-CEO dei DC Studios ha fornito un importante aggiornamento. Rispondendo a una domanda dei fan su Threads, James Gunn ha rivelato che non sarà lui a scrivere direttamente la nuova stagione di Creature Commandos. Il progetto è ora nelle mani di una writers' room, ovvero un team di sceneggiatori che lavorerà collettivamente allo sviluppo degli episodi.

Locandina di Creature Commandos

Questa scelta potrebbe rappresentare una svolta significativa: da un lato, i fan più affezionati allo stile narrativo di Gunn potrebbero accogliere la notizia con un po' di dispiacere. Dall'altro, una squadra dedicata alla scrittura degli episodi potrebbe accelerare la produzione e quindi anticipare la finestra d'uscita, ancora non ufficializzata.

Nonostante l'assenza di una release calendarizzata, l'entusiasmo per Creature Commandos 2 rimane alto. In occasione del rinnovo, Gunn e Safran avevano dichiarato tramite Variety: "Siamo felici di continuare questa collaborazione con Max per una nuova stagione di caos. Il successo di titoli come Peacemaker, Il Pinguino e Creature Commandos ha superato ogni aspettativa".

Anche Amy Gravitt, responsabile dei contenuti originali HBO, ha elogiato la creatività dietro lo show: "Solo James Gunn poteva creare un gruppo così bizzarro e allo stesso tempo umano. Non vediamo l'ora di proseguire il viaggio con lui e tutto il team creativo".