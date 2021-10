Batgirl, a Sylvester Stallone era stato offerto il ruolo di Firefly nel film HBO Max

Il film di Batgirl ha recentemente trovato l'attore che interpreterà il ruolo di Firefly, ma a quanto pare in principio sarebbe dovuto essere Sylvester Stallone a portare sullo schermo il villain DC.

Nei giorni scorsi è stato annunciato il casting di Brendan Fraser nel cinecomic DC Batgirl diretto per HBO Max dai registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah, e che vedrà protagonista la Leslie Grace di In The Heights - Sognando a New York.

Secondo i primi report non era chiaro quale ruolo nello specifico l'attore di Doom Patrol avrebbe dovuto interpretare, se non che si sarebbe trattato di un villain. Tuttavia, è arrivata presto la conferma che si trattava di Firefly, "rancoroso ex-vigile del fuoco" stando a quanto trapelato in passato dalle prime informazioni sui casting, dando quindi al personaggio una backstory simile a quella ottenuta nella serie tv di The CW Arrow.

Ma stando a quanto rivelato da Borys Kit dell'Hollywood Reporter, la parte di Firefly fu precedentemente offerta a un altro attore che abbiamo già visto nei panni di un personaggio DC: Sylvester Stallone.

A quanto pare, però, l'attore di The Suicide Squad [dove prestava la voce a Nanaue a.k.a. King Shark] non è riuscito a trovare un accordo con la produzione di Batgirl (non sono specificate le ragioni), e il ruolo è poi stato offerto a Fraser.

Batgirl attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma streaming HBO Max, sulla quale arriverà nel 2022.