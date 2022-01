Batgirl: il ritorno del Batman di Michael Keaton e di altri personaggi chiave nelle foto dal set

Il set di Batgirl è in fase di costruzione a Glasgow e dalle foto diffuse sui social e dal Singapore Time scorgiamo la conferma definitiva del ritorno del Batman di Michael Keaton e con lui di latri personaggi chiave dell'universo DC.

In Batgirl, Leslie Grace interpreterà Barbara Gordon e J.K. Simmons riprenderà il ruolo di Justice League nei panni di suo padre, il commissario James Gordon. Il Singapore Time ha pubblicato una serie di foto dal set di Glasgow che mostrano murales e street art su un muro di mattoni. Tra i murales vediamo comparire Batman nel suo classico costume dell'era Michael Keaton. Robin è accanto a lui e, sebbene la sua faccia sia offuscata, indossa anche lui il costume dei fumetti, che ricorda un po' anche la serie anni '60.

Ma un ulteriore murale ci svela un'altra importante presenza nel film, si tratta della Black Canary di Jurnee Smollett. nelle foto del set troviamo un primo richiamo all'eroina in forma di poster in cui si annuncia una performance musicale live di Black Canary. Il personaggio compare in un latro murale immortalato dalle foto dal set in cui sfoggia capelli più corti e una maschera sugli occhi.

"Non è un segreto quanto mi sia piaciuto interpretare Black Canary, ero così onorata di interpretare quel ruolo", ha rivelato Jurnee Smollett in un'intervista a Comicbook del 2020. "Lo rifarei assolutamente se mi fosse data una possibilità."

Batgirl, a Sylvester Stallone era stato offerto il ruolo di Firefly nel film HBO Max

Batgirl avrà come star l'attrice Leslie Grace e sarà diretto da Adil El Arbi e Bilal Fallah.Christina Hodson, già autrice di Bumblebee, sarà la sceneggiatrice di Batgirl, e collaborerà nuovamente con Warner Bros dopo The Flash e Birds of Prey. Nel team della produzione ci sarà invece Kristin Burr, recentemente nel team di Cruella.

Barbara Gordon è la versione più conosciuta di Batgirl, personaggio introdotto nel 1961 tra le pagine con la storia di Betty Kane. Nel 1967 l'eroina è stata protagonista di una serie televisiva interpretata da Yvonne Craig. Il personaggio è poi stato affidato ad Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin, arrivato nelle sale nel 1997.