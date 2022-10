Batgirl: Michael Keaton è stato pagato 2 milioni di dollari per il suo cameo

Michael Keaton ha interpretato Bruce Wayne/Batman in Batgirl, il film HBO Max che è stato cancellato di recente: secondo quanto riferito l'attore sarebbe stato pagato $ 2 milioni per il suo cameo.

Michael Keaton tornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Flash, dopo aver interpretato il personaggio in Batman del 1989 e Batman - il ritorno del 1992. Tuttavia, la sua prossima apparizione sarebbe dovuta essere il breve cameo in Batgirl della HBO Max, che è stato cancellato all'inizio del 2022. Ora, secondo quanto riferito, l'attore avrebbe incassato una cifra da capogiro per il suo ruolo estremamente marginale nella pellicola.

The Hollywood Reporter ha riferito che Keaton è stato pagato 2 milioni di dollari per la sua apparizione in Batgirl, sebbene il suo ruolo non fosse altro che un "cameo glorificato". Anche se può sembrare una somma molto elevata per un ruolo del genere, tutto sommato ha senso se consideriamo lo status di Keaton nell'industria dell'intrattenimento.

L'attore è uno degli interpreti più famosi di Hollywood, avendo alle sue spalle una carriera semplicemente straordinaria composta da progetti su larga scala come Spider-Man: Homecoming e Morbius, e pellicole indipendenti apprezzate dalla critica come Birdman, Il caso Spotlight e The Founder.

Quando gli è stato chiesto di parlare della recente cancellazione di Batgirl, Michael Keaton ha affermato: "Penso che sia stata una decisione commerciale. Presumo che fosse una buona secondo il punto di vista dello studio. Io? Io proprio non lo so".