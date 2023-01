Batgirl: Leslie Grace svela il costume definitivo dal film cancellato

La cancellazione di Batgirl, film che avrebbe dovuto vedere Leslie Grace nei panni della nota eroina dei fumetti DC, è stata senza alcun dubbio una delle notizie più controverse del 2022. A quanto pare Warner Bros. Discovery avrebbe risparmiato quasi due miliardi di dollari non facendo uscire il film.

In ogni caso continuano ad emergere immagini e video dal dietro le quinte. Sui social, infatti, Leslie Grace ha condiviso quello che sarebbe stato il suo costume definitivo all'interno del film. Un costume ben diverso da quanto mostrato inizialmente e molto simile alla controparte cartacea.

Nel film, che a questo punto non vedrà mai la luce, doveva esserci anche Michael Keaton nei panni di Batman. Un ruolo da mentore per la Batgirl di Leslie Grace. Stando alle indiscrezioni di The Hollywood Reporter l'attore sarebbe stato pagato ben due milioni di dollari per il suo cameo all'interno del film.

Batgirl: ecco quanti miliardi ha risparmiato Warner cancellando il film

La cancellazione di Batgirl aveva lasciato di stucco anche Brendan Fraser, scelto per il ruolo del villain Firefly: "Penso sia tragico. Non genera fiducia tra i filmmaker e lo studio. Leslie Grace era fantastica: è esplosiva, un'incredibile interprete. Tutto quello che abbiamo girato era reale ed eccitante, e l'antitesi del girare tutto in digitale con uno schermo verde".

Al momento il personaggio di Batgirl non rientra nei piani del futuro dei DC Studios, attualmente mappati da James Gunn e Peter Safran.