Batgirl: Jacob Scipio entra nel cast del film con star Leslie Grace

Nel cast di Batgirl ci sarà anche l'attore Jacob Scipio che affiancherà la protagonista Leslie Grace e J.K. Simmons sul set.

I produttori del progetto realizzato per HBO Max avevano infatti già annunciato gli interpreti di Barbara Gordon e del Commissario già apparso nei recenti lungometraggi che avevano mostrato Gotham City.

La sceneggiatura di Batgirl è stata firmata da Christina Hodson, mentre Kristin Burr fa parte del team dei produttori, e Adil El Arbi e Bilall Fallah saranno coinvolti come registi.

Il lungometraggio racconterà la storia della figlia del Commissario Gordon e si ispirerà alla versione introdotta tra le pagine dei fumetti nel 1961, in cui il personaggio si chiamava Betty Kane. Per ora i produttori non hanno rivelato la parte affidata all'attore Jacob Scipio e, pochi giorni fa, hanno condiviso il primo concept art che ritrae la protagonista, svelandone il look, al DC FanDome.

L'attore, dopo essere stato il villain di Bad Boys For Life, farà parte del cast di The Expendables 4 e in Pieces of Her, prodotto per Netflix.