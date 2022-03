Basic Instinct, Michael Douglas: "Quella delle gambe? Solo una piccola polemica".

Michael Douglas e Sharon Stone, le star del celeberrimo thriller, oggetto di svariate polemiche nel corso degli anni, hanno celebrato i 30 anni di Basic Instinct attraverso i social durante lo scorso fine settimana, condividendo alcune foto della storica pellicola sui rispettivi profili Instagram.

"Questo fine settimana è il 30° anniversario di Basic Instinct", ha scritto la Stone nella sua didascalia. "Grazie a @michaelkirkdouglas #PaulVerhoeven @studiocanal per tutti i bei ricordi." Mentre Douglas ha condiviso il poster aggiungendo il seguente commento: "Fu un gran bel giro di giostra quel film con qualche piccola polemica lungo il percorso. Complimenti a #PaulVerhoeven, @sharonstone e @jeannetripplehorn! Bei ricordi!".

Come tutti sanno il film è stato oggetto di una leggendaria controversia, sin dalla sua uscita nel 1992, riguardante la famigerata sequenza in cui Sharon accavalla le gambe. Nel suo libro di memorie, The Beauty of Living Twice, l'attrice ha affermato che un membro della produzione le aveva detto di togliersi le mutande a causa di un riflesso, assicurandole che le sue parti intime non sarebbero state visibili.

Il regista Paul Verhoeven, invece, parlando con Variety lo scorso marzo, ha affermato: "Sappiate che questo non ha nulla a che fare con il modo meraviglioso in cui ha interpretato Catherine Tramell. È stata assolutamente fenomenale e siamo ancora amici dopo tutti questi anni, ma la sua versione è semplicemente falsa. Sapeva benissimo cosa stavamo facendo quel giorno".