Based on a True Story 2: Kaley Cuoco e Chris Messina indagano nel trailer dei nuovi episodi

Il 21 novembre debutterà su Peacock la stagione 2 della serie Based on a True Story, con star Kaley Cuoco e Chris Messina, ecco il trailer.

Peacock ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie Based on a True Story, con star Kaley Cuoco e Chris Messina.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 21 novembre, giorno in cui arriveranno tutti gli otto episodi inediti.

Cosa racconterà Based on a true story 2

Al centro della trama della serie ci sono Ava e Nathan Bartlett, la coppia interpretata da Kaley Cuoco e Chris Messina, diventati genitori da tre mesi.

Dopo aver scoperto che il loro amico Matt (Tom Bateman) è un assassino conosciuto come il Westside Ripper, i due hanno stretto un accordo con l'uomo: lui smetterà di uccidere e condividerà in modo anonimo la sua storia nel loro podcast true crime.

Nella seconda stagione Matt si fidanzerà con Tory (Liana Liberato), la sorella di Ava, sostenendo che sta liberandosi dei suoi problemi e istinti omicidi.

Una nuova serie di omicidi spinge però Ava e Nathan a chiedersi se sia Matt il responsabile, nonostante lui neghi di essere coinvolto e voglia scoprire chi è il colpevole.

The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sicura: "Riprenderei immediatamente il ruolo nella serie"

Gli interpreti degli episodi

La serie ha come showrunner Annie Weisman e tra i produttori ci sono anche Jason Bateman e Michael Costigan.

Nel cast dei nuovi episodi ci sarà anche Melissa Fumero nei panni di Drew, una nuova amica per Ava. Nel cast del capitolo precedente c'erano inoltre Priscilla Quintana, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones, Li Jun Li, June Diane Raphael, Brandon Keener, Jessica St. Clair, Claire Holt, Miles Mussenden, Sebastian Quinn, Belmont Cameli, Aaron Staton, Timm Sharp, Yvonne Senat Jones, Lizze Broadway e Ever Carradine.

Ecco il trailer che regala le prime anticipazioni sugli episodi inediti e sui problemi che affronteranno i protagonisti.