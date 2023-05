Based on a True Story: prime foto per la nuova serie con Kaley Cuoco e Chris Messina

Sono state diffuse in rete le prime immagini ufficiali di Based on a True Story, nuova serie targata Peacock che vede protagonisti Kaley Cuoco e Chris Messina.

La serie, creata da Craig Rosenberg (già dietro a The Boys e Gen V) esploraerà il lato oscuro e comico dell'ossessione americana per gli omicidi e il caos. Insieme alle nuova immagini della serie, Peacock ha anche rivelato la data d'uscita dei primi episodi: 8 giugno 2023.

In attesa di un primo trailer ufficiale, Based on a True Story è così descritta secondo al sinossi: "Thriller comico e cupo, Based on a True Story parla di un agente immobiliare, un'ex stella del tennis e un idraulico che colgono un'opportunità unica per capitalizzare l'ossessione degli americani per il true crime".

"Nell'ultimo decennio, il fenomeno del true crime ha travolto l'America. Podcast, documentari, serie di finzione basate su storie vere - stanno dominando il panorama culturale", ha dichiarato lo showrunner Rosenberg in un comunicato.

"Gli assassini sono diventati celebrità e le celebrità sono diventate assassini, il che mi ha ispirato a creare questo show. Mi ha affascinato l'idea di una coppia di sposi, i cui sogni giovanili non si sono realizzati e che hanno visto nell'ondata di true crime un'opportunità per cambiare le loro vite e salvare il loro matrimonio. L'ambientazione di Los Angeles - la città in cui tutti vogliono essere famosi - è diventata uno sfondo vivido per la nostra storia che parla di fama, ambizione, aspirazione e omicidi".

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey annunciano l'arrivo della loro prima figlia

Come detto, il cast include la candidata agli Emmy Award Kaley Cuoco (The Flight Attendant) nel ruolo di "Ava Bartlett", insieme a Chris Messina (Air) nel ruolo di "Nathan" e Tom Bateman (Thirteen Lives) nel ruolo di Matt, oltre a Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones e Li Jun Li.

Di recente, abbiamo visto Messina in Air - La storia del grande salto, che arriverà su Prime Video il 12 maggio dopo il passaggio nelle sale.