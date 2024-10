The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sicura: "Riprenderei immediatamente il ruolo nella serie"

Kaley Cuoco non ha dubbi, se dovessero richiamarla di nuovo per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory accetterebbe immediatamente

Mentre l'universo di The Big Bang Theory si espande, Kaley Cuoco si unisce con entusiasmo alla sua orbita. Parlando con People prima del debutto della seconda stagione della commedia-thriller Based on a True Story, la Cuoco ha riflettuto con nostalgia sul suo ruolo di protagonista nel ruolo di Penny.

"Ho passato 12 anni a interpretare quel ruolo, che ha dato il via alla mia carriera. Devo molto a quel personaggio, a quello show, ad il creatore, Chuck Lorre", ha detto. "Sono stati alcuni dei migliori anni della mia vita e alcuni dei più divertenti che abbia mai avuto".

Kaley Cuoco vorrebbe tornare nei panni di Penny, si preannuncia un cameo nei sequel?

Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar nel pilot di The Big Bang Theory

La popolare sitcom della CBS è andata in onda per 12 stagioni dal 2007 al 2019, diventando la serie multi-cam più longeva della storia della televisione. Cuoco ha recitato al fianco di Jim Parsons e Johnny Galecki nella serie madre, prima che questa si trasformasse in un progetto corale.

"Riprenderei assolutamente quel ruolo", ha detto la star di The Flight Attendant quando le è stato chiesto. L'attrice nominata agli Emmy ha aggiunto: "Al 100% tornerei a vestire i panni di quel personaggio. Lo amo e lo amerò sempre".

The Big Bang Theory ha poi lanciato la serie Young Sheldon, incentrata sulla giovinezza del personaggio di Parsons, Sheldon Cooper, con Iain Armitage nel ruolo, che si è conclusa quest'anno dopo sette stagioni. Georgie And Mandy's First Marriage, con Montana Jordan ed Emily Osment nei ruoli principali, ha debuttato il 17 ottobre su Max, prodotto da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Television, dove Lorre ha un accordo globale.

Young Sheldon: un'immagine della serie

I commenti della Cuoco arrivano poco dopo un recente sviluppo della serie The Big Bang Theory. All'inizio di questo mese, Deadline ha riferito che uno spinoff di Max - con Lorre al timone - stava iniziando a prendere forma, dato che alcune ex interpreti della serie originale, ovvero Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus hanno firmato accordi con la WBTV con l'intenzione di recitare nel prossimo show.

Tuttavia, il progetto è ancora in fase di sviluppo iniziale e non ha ancora ottenuto il via libera, perché la sceneggiatura è ancora in fase di completamento. Purtroppo non si hanno notizie al riguardo, ma la speranza di tutti i fan è che questo progetto possa realizzarsi quanto prima.