Based on a True Story: Kaley Cuoco è ossessionata dai podcast nel primo trailer

L'8 giugno debutterà sugli schermi di Peacock la nuova serie Based on a True Story, di cui è stato condiviso il trailer online.

Nel video vengono introdotti i protagonisti seguendo Ava, la cui ossessione per i podcast true crime è evidente e conosciuta tra tutte le persone che la circondano. La sua situazione personale, piuttosto complicata anche dal punto di vista economico, prende una svolta inattesa quando viene coinvolta in un vero crimine.

I dettagli di Based on a true story

Based on a True Story, creata da Craig Rosenberg (già dietro a The Boys e Gen V) esplorerà il lato oscuro e comico dell'ossessione americana per gli omicidi e il caos.

La sinossi della serie è la seguente: "Thriller comico e cupo, Based on a True Story parla di un agente immobiliare, un'ex stella del tennis e un idraulico che colgono un'opportunità unica per capitalizzare l'ossessione degli americani per il true crime".

Nel cast ci sono la candidata agli Emmy Award Kaley Cuoco (The Flight Attendant) nel ruolo di "Ava Bartlett", insieme a Chris Messina (Air) in quello di "Nathan" e Tom Bateman (Thirteen Lives) in quello di Matt, oltre a Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones e Li Jun Li.

Di recente, abbiamo visto Messina in Air - La storia del grande salto, che disponibile su Prime Video il 12 maggio dopo il passaggio nelle sale.