Barry Seal - Una storia americana: l'incidente sul set e le accuse a Tom Cruise

Sul set di Barry Seal - Una storia americana si verificò un terribile incidente aereo in cui persero la vita due membri della troupe. Tom Cruise fu accusato dai familiari delle vittime che lo ritenevano uno dei principali responsabili: "Hanno chiesto un numero sproporzionato di scene di volo".

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise e Domhnall Gleeson in un momento del film

L'11 settembre 2015 un bimotore Piper Aerostar stava tornando all'aeroporto Enrique Olaya Herrera di Medellín quando incontrò maltempo e si verificò l'incidente in cui persero la vita due persone. I morti furono identificati come Carlos Berl e Alan Purwin, che era il fondatore e presidente della Helinet Aviation, una società che fornisce tecnologia di sorveglianza aerea ad agenzie governative e forze dell'ordine, e un pilota cinematografico che aveva lavorato in film di alto livello.

Cruise fu "parzialmente accusato" dai familiari delle vittime, come riportato in un articolo da un giornalista di People, che apparentemente erano in possesso di documenti che avrebbero provato la responsabilità del regista Doug Liman e di Tom Cruise nell'incidente mortale.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise e Sarah Wright in una scena del film

Entrambi, infatti, avrebbero richiesto un numero sproporzionato di scene di volo, completamente noncuranti del pericolo; lo stuntman Alan Purwin aveva riferito ai familiari che fare il film era "una delle cose più pericolose" che aveva mai girato. Nel 2019 i produttori di Barry Seal - Una storia americana hanno raggiunto un accordo con i familiari delle vittime, i cui termini però non sono stati resi pubblici.