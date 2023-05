Barry Seal - Una storia americana stasera su Italia 1, trama e cast del film con Tom Cruise

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda Barry Seal - Una storia americana: trama, cast e recensione del film con Tom Cruise.

Stasera 21 maggio in prima serata Italia 1 manda in onda Barry Seal - Una storia americana. Il film, prodotto dagli Stati Uniti, è stato diretto da Doug Liman, la sceneggiatura è stata affidata a Gary Spinelli. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise e Sarah Wright in una scena del film

Barry Seal - Una storia americana: Trama

Il film inizia raccontando la vita di Barry Seal, interpretato da Tom Cruise, un pilota di linea. Viene reclutato dalla CIA per fotografare basi militari in America Latina, ma ben presto viene coinvolto con il cartello della droga di Medellín e diventa un corriere per loro. Barry Seal si trova quindi implicato in una serie di operazioni illegali che riguardano il contrabbando di cocaina negli Stati Uniti.

Barry Seal - Una storia americana: Domhnall Gleeson in una scena del film

Man mano che la sua attività criminale si sviluppa, Barry Seal attira l'attenzione dell'agenzia antidroga DEA e dell'FBI. Tenta di collaborare con entrambe le agenzie per proteggere se stesso e la sua famiglia, ma finisce per essere intrappolato in un pericoloso gioco di potere tra il governo degli Stati Uniti, il cartello della droga e i servizi segreti di altre nazioni.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise in una scena del film

Barry Seal - Una storia americana: Curiosità

Barry Seal - Una storia americana è stato distribuito da Universal Pictures in Italia il 14 settembre 2017.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise in un momento del film

Il film è incentrato sulla storia vera di Barry Seal: un aviatore americano che, dopo aver perso il suo lavoro alla compagnia aerea, divenne un trafficante di droga, iniziò nel contrabbando di marijuana e passò poi alla cocaina. Arrestato in Honduras nel 1979 per possesso di arma da fuoco, collaborò con il cartello di Medellín. Dopo essere stato arrestato nel 1984 per riciclaggio di denaro sporco, divenne informatore della DEA, rivelando il coinvolgimento della CIA nel traffico di droga in Sudamerica. Fu assassinato nel 1986 e i responsabili furono condannati all'ergastolo.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise in un'immagine del film

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Barry Seal: un aviatore americano.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise e Domhnall Gleeson in una scena del film

Barry Seal - Una storia americana: Interpreti e personaggi