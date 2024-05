Barry Keoghan possibile star del thriller Crime 101, da un racconto di Don Winslow

Barry Keoghan potrebbe presto unirsi al cast del thriller Crime 101, il film ispirato al racconto scritto da Don Winslow nel 2020.

Il progetto cinematografico sembra destinato ad avere un cast davvero stellare, considerando la presenza già confermata di due star della Marvel.

Il cast del film tratto dal racconto di Winslow

I protagonisti di Crime 101 sono attualmente Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, interpreti di Thor e Hulk nel MCU, nei panni di un ladro e di un detective.

Inizialmente Pedro Pascal avrebbe dovuto affiancare l'attore australiano sul set, dovendo però rinunciare a causa delle riprese della seconda stagione di The Last Of Us.

Le nuove indiscrezioni apparse online sostengono ora che Barry Keoghan stia completando le trattative per far parte del cast.

Gli spiriti dell'isola: un'immagine di Barry Keoghan

Cosa racconta Crime 101

Il film Crime 101 viene descritta come una storia in stile Heat e seguirà dei ladri di gioielli molto specializzati e i poliziotti che collegano i furti al cartello del narcotraffico colombiano. Uno dei detective, tuttavia, ha altre idee e cercherà di incastrare uno dei delinquenti che vuole compiere l'ultima rapina. Bart Layton sarà regista e sceneggiatore del film, prodotto da Shane Salerno, Eric Fellner, Tim Bevan e Dimitri Doganis.

Saltburn: Barry Keoghan è strepitoso (e ha una scena cult) nel film di Emerald Fennell

Keoghan, dopo il successo ottenuto con Saltburn, potrebbe quindi collaborare nuovamente con Amazon MGM Studios. Tra i suoi prossimi progetti c'è anche il dramma Bird, diretto da Andrea Arnold e che ha debuttato alla 77esima edizione del Festival di Cannes. Il film è un dramma sociale su una famiglia inglese ai margini che vive in riva al mare la cui giovane figlia stringe amicizia con un misterioso vagabondo interpretato da Franz Rogowski.