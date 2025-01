Barry Keoghan ricorda sua madre che non c'è più: "Ora che ho un figlio, capisco cosa ha fatto per me"

Barry Keoghan, celebre star irlandese di Saltburn e Gli Spiriti dell'Isola, ha rivelato come la nascita di suo figlio Brando, oggi 2 anni, lo abbia aiutato a comprendere meglio le difficoltà affrontate da sua madre Debbie, morta quando lui aveva appena 12 anni.

Il ricordo di Barry Keoghan

In un video per il Foreign, Commonwealth & Development Office del Regno Unito, l'attore irlandese ha condiviso un'intima riflessione sulla sua infanzia difficile, trascorsa in 13 diverse case famiglia prima di essere accolto dalla nonna, e sull'impatto della paternità sulla sua vita. Keoghan ha spiegato che diventare genitore lo ha reso consapevole del peso e delle difficoltà che sua madre deve aver affrontato. "Quando sono cresciuto e ho avuto mio figlio, ho capito che era un lavoro molto duro per lei e mio padre", ha detto, sottolineando l'importanza di un sistema di assistenza adeguato che aiuti i genitori.

Barry Keoghan nel film Il sacrificio del cervo sacro

Keoghan ha espresso infatti il desiderio di collaborare per migliorare il sistema di assistenza all'infanzia: "Qualunque cosa abbia a che fare con i bambini e la cura, ho sempre voglia di aiutare". Questo impegno è legato al suo passato e all'urgenza di illuminare le difficoltà dei giovani che crescono in ambienti instabili. Debbie, che lottava contro una dipendenza e morì di overdose, continua a essere una presenza costante nei pensieri dell'attore. Keoghan ha raccontato a GQ nel gennaio 2024 che pensa spesso a lei, soprattutto durante i momenti di successo: "Vorresti celebrare quei momenti con lei".

Sebbene Keoghan sia molto riservato riguardo alla sua vita privata, condivide raramente aggiornamenti su Brando. Ha spiegato che la crescente attenzione mediatica lo ha portato a ridurre la presenza di suo figlio sui social, una decisione che gli è valsa critiche ingiuste. Keoghan ha dichiarato di voler proteggere Brando da una visibilità non necessaria, sottolineando quanto sia importante preservare la sua privacy.

Nonostante un'infanzia segnata dal dolore, Barry Keoghan è oggi una delle star più rispettate di Hollywood, grazie a interpretazioni intense e una dedizione unica.