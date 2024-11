Barry Keoghan mostra le sue cicatrici: "Era il momento giusto per farlo"

L'attore Barry Keoghan ha posato per la copertina di Hunger Magazine mostrando le sue cicatrici sui polsi, ricordando alle persone di non giudicare in modo affrettato il prossimo.

La star di Saltburn ha rilasciato una nuova intervista durante la promozione di Bird, film diretto da Andrea Arnold, posando anche per alcuni scatti esclusivi firmati da Rankin.

Le foto di Barry per il magazine

Come riporta il sito della rivista, dopo aver concluso il servizio fotografico, Barry Keoghan non ha nascosto le sue emozioni e ha spiegato: "Non spiegherò come ho avuto questa cicatrice, ma ne ho una che è distante solo un millimetro dalla mia vena principale del braccio sinistro".

La giovane star del cinema ha aggiunto: "Ho aspettato questo servizio con Rankin per mostrarla. Sembrava il momento giusto".

L'attore ha poi sottolineato: "Su un polso c'è il nome di mia madre e sull'altro c'è questo reminder costante, questa cicatrice. Io e Rankin ci siamo guardati e abbiamo reagito: 'Wow! È fatta'".

Barry ha spiegato che durante l'ultimo anno ha notato come le persone abbiano iniziato a giudicarlo come persona: "Si tratta del cliché del giudicare un libro dalla sua copertina. Ed è per questo che volevo questa immagine per la copertina. Le persone non sanno cosa hai vissuto, che cicatrici hai avuto o come sei cresciuto".

Sui social, ad esempio, molti utenti hanno iniziato a criticarlo come padre, convinti che non sia coinvolto nella vita di suo figlio perché non ne condivide foto o parla online. Keoghan ha voluto ribadire: "Le persone sono fottutamente veloci a giudicare. Può realmente avere un effetto su di te, ma sono una persona forte. Faccio della terapia. Sono un work in progress. Sto costantemente evolvendomi come attore, padre, essere umano. Sto sempre cercando di crescere".