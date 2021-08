Barry Keoghan: l'attore di Eternals ricoverato in ospedale dopo un'aggressione

Barry Keoghan, che reciterà nel film Eternals della Marvel e in The Batman della DC, è stato ricoverato in ospedale durante l'ultimo fine settimana, dopo essere stato vittima di un'aggressione a Galway, in Irlanda.

Secondo quanto riferito dal quotidiano irlandese Sunday World, quello di Barry Keoghan non è stato un tranquillo weekend. L'attore irlandese è stato trovato con gravi ferite al viso fuori da un hotel ed è stato portato in un ospedale di Galway, dove è stato curato e poi rilasciato. L'attore era stato visto quella sera in un pub e aveva fatto anche delle foto con alcune persone presenti nel locale. La polizia afferma che non sono stati effettuati arresti e che Keoghan non ha sporto denuncia.

Nato a Dublino nel 1992, Keoghan è apparso di recente in The Green Knight di David Lowery nel ruolo di Scavenger. È anche apparso in film di successo come Dunkirk di Christopher Nolan, Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos e '71 di Yann Demange. Nei prossimi mesi, il pubblico internazionale avrà modo di rivedere Keoghan sul grande schermo in Eternals, l'attesissimo film Marvel diretto da Chloé Zhao. Keoghan interpreterà Druig, un Eterno distaccato che può usare l'energia cosmica per controllare le menti degli altri e che si ritira dagli altri Eterni perché non è d'accordo con le loro interazioni con l'umanità. Nel 2022, invece, lo vedremo in The Batman, il film diretto da Matt Reeves che lo vedrà impegnato nel ruolo di Stanley Merkel, un ufficiale di polizia di Gotham City. In quel caso, l'attore irlandese sarà affiancato da Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell. Stando a quanto emerso finora, The Batman narrerà i primi passi di Bruce Wayne come giustiziere dotato di spiccate abilità investigative. Il miliardario orfano decide di scendere in campo di fronte alla violenza che imperversa a Gotham City e che, anni prima, lo ha privato dei genitori.