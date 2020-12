Non ci resta che piangere e Yesterday: ecco quanto costò in diritti la scena della canzone

Durante un'intervista de Il Fatto Quotidiano Amanda Sandrelli ha parlato a lungo di Non ci resta che piangere, rivelando che la scena in cui Massimo Troisi canticchia Yesterday dei Beatles, secondo il produttore Berardi, è costata in diritti d'autore ben 70 milioni di lire.

Non ci resta che piangere: una scena del film

A proposito della scena - che è una delle scene più cult di Non ci resta che piangere - e del film la Sandrelli ha dichiarato: "Non c'è mai stato un copione, non l'ho mai visto, al massimo c'era una sorta di canovaccio per qualche scena. Girai cinque giorni ma per poche pose insieme ripetemmo la stessa scena tante volte. E non perché i ciak non fossero buoni, ma perché ci si doveva interrompere in continuazione visto che la troupe, le comparse, Roberto e Massimo, io stessa, ridevamo a crepapelle."

"Pensate alla scena della serenata. Massimo mi disse che avrebbe canticchiato qualche brano, ma non mi disse quali. Poi all'improvviso se ne viene fuori con Yesterday. E finché lo cita mi trattengo. Ma appena dice 'bom bom' scoppiammo tutti a ridere per diversi minuti." Ha aggiunto l'attrice.

Non ci resta che piangere: una scena del film

La Sandrelli ha concluso l'intervista parlando di come conobbe Benigni e Troisi: "Mi avevano adocchiato ad una festa di mia mamma Stefania e mi chiesero di recitare quando ancora dovevo dare gli orali della maturità. Io mi affidai a loro, forse con incoscienza ma Non ci resta che piangere rimane l'unico film di cui vado fiera e che mostro con piacere ai miei figli. Non invecchia mai."