Ryan Grantham, attore che in Riverdale interpretava Jeffrey Augustine, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso sua madre nel 2020.

Dopo l'anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2022, Netflix ha rivelato il trailer ufficiale di Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, nuova regia di Alejandro G. Iñárritu. Il film dovrebbe fare il suo debutto in streaming il 16 dicembre in una versione rimaneggiata.

Come anticipa la nostra recensione di Bardo, il film racconta il viaggio intimo e commovente di Silverio, noto giornalista e documentarista messicano residente a Los Angeles, che, dopo essere stato insignito di un prestigioso premio internazionale, è costretto a tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà a un limite esistenziale.

Bardo, Alejandro González Iñárritu bolla le critiche come razziste: "Se fossi stato svedese sarei un filosofo"

Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths è diretto da Alejandro G. Iñárritu da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Nicolás Giacobone. Il film vede protagonista l'attore messicano Daniel Giménez Cacho nei panni di Silverio Gama, affiancato da Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Francisco Rubio e altri.