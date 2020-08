Barcellona Napoli, il video su Netflix: "Fate questo miracolo"

A poche ore da Barcellona Napoli il protagonista di Ultras, in un video su Netflix, chiede ai giocatori azzurri di fare 'O miracolo' contro i catalani.

O Mohicano a poche ore da Barcellona Napoli chiede ai giocatori del Napoli di fare 'il miracolo' e battere i blaugrana di Messi. Netflix ha pubblicato un video di incoraggiamento per i partenopei con Aniello Arena protagonista del film Ultras.

We believe in ‘O Miracolo A poche ore da Barcellona-Napoli, ‘O Mohicano ha un messaggio molto importante da condividere. Pubblicato da Netflix su Venerdì 7 agosto 2020

È Sandro, il capo del gruppo ultras napoletano degli Apache nel film Netflix Ultras, a lanciare il grido di battaglia che vuole spingere i giocatori azzurri verso 'O Miracolo'. "La partita sarà tosta perché loro non solo giocano in casa ma hanno anche i fenomeni" dice Aniello Arena attraverso il suo personaggio "i nostri cuori vi daranno la forza... e adesso fatelo questo miracolo", conclude O Mohicano.

Stasera alle 21:00 con Barcellona Napoli in tv si affrontano al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Partita che si preannuncia difficilissima e sulla quale Rino Gattuso ha detto: "Abbiamo un Everest da scalare". La partita si gioca a porte chiuse, allora Netflix ha provato a far sentire alla squadra napoletana il calore del suo pubblico, anche se solo attraverso un video. Nella didascalia la piattaforma multimediale ha scritto "A poche ore da Barcellona Napoli, 'O Mohicano ha un messaggio molto importante da condividere". Un video che ha emozionato i tanti tifosi napoletani che lo hanno visto sui social e che sperano che le parole di Aiello siano di buon auspicio.