Barcellona-Napoli di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Barcellona-Napoli va in scena stasera alle 21:00, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a Mediaset e SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Barcellona e Napoli si affrontano questa sera al Camp Nou, l'andata è finita 1-1, risultato che permette ai blaugrana di Leo Messi di poter gestire il risultato e costringe i partenopei alla ricerca del goal. Il Napoli non ha ancora sciolto il dubbio Insigne, il giocatore si è infortunato durante l'ultima partita di campionato. Rino Gattuso conscio della difficoltà dell'incontro ha detto: "Abbiamo un Everest da scalare". La partita sarà diretta dal turco Cakir.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Barcellona-Napoli in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre), telecronisti Riccardo Trevisani e Lele Adani.

Dove vederla in streaming

Barcellona-Napoli può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer grazie a Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset. L'incontro potrà essere visto in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.