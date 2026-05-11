Sinner oggi contro Popyrin: orario e streaming del match degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner torna in campo oggi al Foro Italico contro Alexei Popyrin: ecco orario ufficiale, dove vedere il match in tv in chiaro e streaming e i possibili scenari agli ottavi.

Dopo il convincente debutto contro Sebastian Ofner, Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d'Italia oggi lunedì 11 maggio 2026. Il numero uno del mondo, reduce da una stagione straordinaria impreziosita da cinque Masters 1000 consecutivi conquistati, sfida oggi l'australiano Alexei Popyrin per un posto negli ottavi di finale del torneo romano.

L'altoatesino arriva all'appuntamento forte di una condizione eccellente e di una continuità impressionante mostrata negli ultimi mesi. Dopo aver superato Ofner senza particolari difficoltà, Sinner vuole confermare il suo dominio anche contro un avversario insidioso come Popyrin, attuale numero 60 del ranking ATP. L'australiano ha infatti dimostrato di attraversare un ottimo momento di forma, eliminando nei turni precedenti Matteo Berrettini e il giovane talento ceco Jakub Mensik.

Alexei Popyrin

A che ora gioca Sinner oggi

Il match sarà il terzo in programma sul Campo Centrale. La giornata inizierà alle ore 11:00 con la sfida femminile tra Sorana Cirstea e Linda Noskova, seguita dall'incontro tra Coco Gauff e Iva Jovic. Sinner-Popyrin non inizierà prima delle ore 15:00, anche se l'orario potrebbe slittare in base alla durata delle gare precedenti.

Dove vedere Sinner-Popyrin in TV e streaming

In TV (Gratis): Diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Diretta in chiaro su (canale 8 del digitale terrestre). In TV (Satellite): Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis .

Diretta su e . In Streaming: Sito ufficiale di TV8 (gratis).

Sito ufficiale di TV8 (gratis). In Streaming: NOW (per i possessori del Pass Sport).

(per i possessori del Pass Sport). In Streaming: Sky Go (per gli abbonati Sky).

I precedenti tra Sinner e Popyrin

I precedenti sorridono a Sinner, avanti 2-1 negli scontri diretti. L'ultimo confronto risale agli ottavi di Doha 2026, dove l'azzurro si impose in due set. In caso di vittoria, agli ottavi potrebbe andare in scena un derby italiano contro Andrea Pellegrino, impegnato contro Frances Tiafoe.

Flavio Cobolli

Gli altri italiani in campo oggi

Non ci sarà soltanto Sinner a rappresentare l'Italia nella giornata odierna del torneo romano. Saranno otto gli italiani in campo oggi, tre impegnati nel singolo e cinque negli incontri di doppio:

Campo Centrale

Non prima delle 15:00

Jannik Sinner contro Alexei Popyrin

Non prima delle 19:00

Flavio Cobolli contro Thiago Agustin Tirante

BNP Paribas Arena

Dalle 11:00

Mattia Bellucci contro Martin Landaluce

Andrea Pellegrino contro Frances Tiafoe

SuperTennis Arena

Dalle 11:00

Simone Bolelli - Andrea Vavassori contro Yuki Bhambri-Michael Venus

Sara Errani-Jasmine Paolini contro Gaia Maduzzi-Vittoria Paganetti

Court 13

Dalle 11:00