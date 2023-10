Barbra Streisand: 'Marlon Brando si offrì di fare sesso con me, poi siamo diventati amici'

Nel suo nuovo libro di memorie, 'My Name is Barbra', la Streisand rivela nuovi dettagli piccanti sulla sua amicizia con Marlon Brando.

Barbra Streisand ha rivelato qualche dettaglio piccante sulla sua lunga amicizia con Marlon Brando in un nuovo libro di memorie, My Name is Barbra, in cui rievoca l'incontro col divo a una festa nel 1966 durante la quale Brando avrebbe proposto di fare sesso con lei.

Come riporta Vanity Fair, il defunto attore le disse: "Mi piacerebbe scoparti."

Barbra Streisand rifiutò, ma da allora i due sono rimasti amici per tutta la vita.

La protagonista di Yentl ricorda inoltre che la moglie di Marlon Brando, l'attrice polinesiana Tarita Teriipaia, era nella stanza accanto quando lui fece la proposta.

Marlon Brando avrebbe in seguito commentato la sua vittoria all'Oscar nel film Funny Girl del 1968 dicendole: "Sei stata davvero brava, ma corri in modo buffo".

Robert Redford indossava due paia di mutande per 'proteggersi' da Barbra Streisand in Come eravamo

Le fantasiose avances di Marlon Brando

Brando, morto nel 2004, è stato sposato tre volte, con Anna Kashfi dal 1957 al 1959, con Movita Castaneda dal 1960 al 1962 e con Tarita Teriipaia dal 1962 al 1972.

In un'intervista del 2012 alla CNN, Barbra Streisand aveva rivelato a Piers Morgan un'altra occasione in cui rifiutò le avances di Brando svelando: "Voleva portarmi nel deserto per vedere i fiori selvatici e dormire in una città fantasma. Ero una ragazza ebrea così gentile da rispondergli semplicemente, 'Marlon, non posso restare con te la notte con te. Verrò con te solo per la giornata'".

