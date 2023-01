Robert Redford indossava due paia di mutande per 'proteggersi' da Barbra Streisand in Come eravamo

La sicurezza sul set è tutto. Ne sa qualcosa Robert Redford, che avrebbe optato per indossare due paia di mutande per 'proteggersi' da Barbra Streisand durate le riprese di Come eravamo, classico del 1973.

A rivelare il poco elegante retroscena è Robert Hofler nel libro The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen. Il libro, programmato per il 50° anniversario dell'uscita del film di Sydney Pollack, svela come il classico si sia rivelato "un incubo da realizzare, con un cast difficile, una trama confusa su partner male abbinati, innumerevoli ritardi e riscritture, tensioni sul set tra tutti i soggetti coinvolti, difficoltà in ogni fase della produzione, le richieste esose di Barbra Streisand, un protagonista che ha felicemente abbandonato le anteprime su entrambe le coste e critiche contrastanti", come sostiene Fox News Digital, che avrebbe ricevuto una copia digitale del testo.

Hofler sostiene che Robert Redford era riluttante a lavorare al fianco della star di Funny Girl, e quando è arrivato il momento di girare la scena di sesso con lei, il rubacuori di Hollywood ha deciso di non correre rischi: "Ha scelto di indossare due paia di mutande per proteggersi, mentre Barbra Streisand aveva optato per indossare un bikini. Redford era un padre di famiglia felicemente sposato con quattro figli quando firmò il contratto per Come eravamo".

"Alla fine è risultata una scena adatta al pubblico di tutte le età", ha commentato l'assistente alla regia Michael Britton.