Barbra Streisand: 'I Don’t Want To Miss A Thing degli Aerosmith è ispirata al mio matrimonio con James Brolin'

Barbra Streisand ha rivelato che il testo di I Don't Want To Miss A Thing degli Aerosmith trae ispirazione da una frase pronunciata dal marito James Brolin.

Le fonti di ispirazione per la creazione delle canzoni sono infinite e talvolta sorprendenti: un esempio lampante è il famoso brano degli Aerosmith intitolato "I Don't Want to Miss a Thing", il primo vero successo della band che, a quanto pare, fu ispirato dalla storia d'amore tra Barbra Streisand e suo marito James Brolin.

Nel suo memoir "Sì, il mio nome è Barbra", la Streisand ricorda che una sera, mentre era a letto con Brolin, lui improvvisamente le disse: "Non voglio addormentarmi." Quando lei gli chiese il motivo, lui rispose: "Perché ti perderei." La cantante, in seguito, raccontò questa storia durante un'intervista con Barbara Walters del 1997.

La cantautrice Diane Warren stava guardando la trasmissione e annotò la dichiarazione, utilizzandola successivamente per il testo di "I Don't Want to Miss a Thing". La canzone fu poi utilizzata per la colonna sonora di Armageddon", ottenendo una nomination agli Oscar per la Miglior Canzone Originale.

Barbra Streisand in una immagine di Vi presento i nostri

"È stato così gratificante vedere così tante persone reagire così positivamente alle parole di Jim", scrive la Streisand nel suo libro. "Beh, non c'è da meravigliarsi... anch'io ho reagito così!" In seguito Barbra avrebbe confessato che fu proprio quello il momento in cui capì che avrebbe sposato Brolin.