Barbra Streisand chiarisce il commento sull'Ozempic sotto il post di Melissa McCarthy: 'Era meravigliosa!'

La star della musica Barbra Streisand era stata travolta dalle critiche per un commento scritto sotto un post Instagram di Melissa McCarthy e ha voluto chiarire la situazione.

Barbra Streisand ha commentato un post di Melissa McCarthy su Instagram facendo una domanda sul peso dell'attrice e la star della musica si è resa poi conto solo in un secondo momento che tutti potevano leggere le sue parole.

La cantante è quindi stata costretta a spiegare quanto accaduto e ribadire che non voleva offendere nessuno.

Il chiarimento

Su X Barbra Streisand ha raccontato: "O mio dio! Sono andata su Instagram per vedere le foto che abbiamo pubblicato dei meravigliosi fiori che ho ricevuto per il mio compleanno! Sotto c'era una foto della mia amica Melissa McCarthy, con cui ho cantata nel mio album Encore".

La star ha aggiunto: "Aveva un aspetto fantastico! Volevo semplicemente farle un complimento. Ho dimenticato che il mondo sta leggendo!".

Le parole della discordia

Le critiche erano state scatenate da un commento che Barbra Streisand aveva lasciato sotto in post pubblicato il 29 aprile su Instagram. Melissa McCarthy era ritratta mentre stava andando al CTG Gala insieme ad Adam Shankman.

La cantante aveva risposto chiedendo di rivolgergli i suoi saluti, aggiungendo la domanda: "Hai preso l'Ozempic?".

Il commento era poi stato rimosso, ma non prima di essere notato dai follower dall'attrice, arrivando persino ad accusare la star della musica di averla bullizzato o sottolineando come le donne siano le più critiche nei confronti dell'aspetto fisico delle altre persone.

Melissa, come riporta E! News, non sembra però essersi offesa e ha risposto semplicemente: "Penso che Barbra sia un tesoro e l'adoro".