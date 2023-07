Barbienheimer: il trailer parodia del crossover tra i due film immagina un mondo in stile Westworld

Nelle sale americane sta per prendere il via il Barbienheimer, lo scontro ai box office tra i due film diretti da Greta Gerwig e Christopher Nolan, e ILRidoppiatore ha provato a immaginare il trailer del lungometraggio crossover.

Nel video si mostra così quello che accade quando, durante la seconda Guerra Mondiale, i politici dichiarano di aver bisogno di una pausa e un luogo dove eliminare il proprio stress.

I dettagli del divertente crossover

Nel trailer parodia che unisce le scene di Barbie e Oppenheimer, lo scienziato riceve il compito di creare un mondo dove tutto è concesso, in stile Westworld, ma invece che gli automi verrà popolato con le bambole della Mattel. Barbieland dovrebbe quindi permettere di liberarsi dei propri leader, mentre i militari sostengono che le probabilità che le Barbie si ribellino e rivelino segreti siano molto basse.

Il personaggio interpretato da Margot Robbie, insieme a Ken, sembra però pronto a ribaltare l'ordine mondiale, situazione che spinge a riflettere sul possibile uso della bomba atomica per distruggere l'area.

Oppenheimer, Christopher Nolan sull'uscita simultanea di Barbie: "Un mercato affollato è un mercato sano"

Uno scontro, ma solo all'estero

In Italia lo scontro tra Barbie e Oppenheimer non avverrà: il progetto diretto da Nolan con star Cillian Murphy debutterà infatti solo nel mese di agosto.

Negli Stati Uniti, nel frattempo, oltre 200mila spettatori sembra abbiano deciso di guardare entrambi i film nella stessa giornata, grazie al doppio spettacolo in programmazione in moltissime sale.