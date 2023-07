Oppenheimer, Christopher Nolan sull'uscita simultanea di Barbie: 'Un mercato affollato è un mercato sano'

Mentre migliaia di cinefili si preparano per la doppia visione di Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan, il celebre regista britannico si è pronunciato positivamente a proposito della frenesia del momento, recentemente ribattezzata come "Barbenheimer".

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Nonostante il film di Nolan sia destinato a "scontrarsi" con Barbie al botteghino, il cineasta ha recentemente dichiarato che, a suo modo di vedere, "è fantastico" avere entrambi i blockbuster estivi in uscita lo stesso giorno: "L'estate, in un mercato sano, è sempre affollata".

"Dopotutto funziona così da molto tempo, non c'è davvero niente di nuovo" ha continuato il regista, secondo quanto riferito da IGN. "Penso che ogni persona al mondo che ama davvero profondamente il cinema ha aspettato tanto tempo per avere di nuovo un mercato affollato, e ora è qui ed è semplicemente fantastico."

Oppenheimer: Matt Damon e Cillian Murphy in una scena

Cillian Murphy, che interpreta il ruolo principale in Oppenheimer, ha affermato di essere d'accordo con Nolan: "Penso che sia fantastico. Voglio dire, andrò a vedere 'Barbie'. Non vedo l'ora di vederlo. Penso che sia fantastico per l'industria e per il pubblico avere due film straordinari, realizzati da due registi straordinari, che escono lo stesso giorno. Potresti passare un'intera giornata al cinema, cosa c'è di meglio?" "Adoro il fatto che le persone stiano parlando di andare a vedere due film in un weekend," ha aggiunto Matt Damon. "Io e Ben [Affleck] andavamo a vedere due film ogni fine settimana, e penso che le persone dovrebbero tornare a farlo."