Barbie è stato vietato in Kuwait e Libano: 'Promuove l'omosessualità'

Il film Barbie, diretto da Greta Gerwig, non arriverà nelle sale di alcune nazioni a causa dei contenuti non considerati in linea con i valori dello stato.

Barbie è stato vietato in Libano e Kuwait e il motivo non è la mappa al centro di precedenti polemiche, ma l'accusa di promuovere l'omosessualità. Il lungometraggio diretto da Greta Gerwig, che ha superato già quota 1 miliardo di incassi, è stato infatti ritenuto contrario ai 'valori' sostenuti dalle due nazioni.

Le accuse

In Libano, nonostante la nazione sia stata in passato considerata piuttosto aperta nei confronti della comunità LGBTQ, Barbie è stato vietato. Il ministro della cultura Mohammad Mortada ha sostenuto che il lungometraggio "promuove l'omosessualità" e sia contrario "ai valori della fede e della moralità" perché diminuisce l'importanza delle famiglie.

La censura dovrà quindi occuparsi della questione ed è quasi certo che il lungometraggio non otterrà il via libera alla distribuzione nelle sale.

In Kuwait il progetto prodotto da Mattel e Warner Bros è invece stato accusato dai responsabili della censura, come dichiarato dal responsabile Lafi Al-Subaie, di "proporre idee che incoraggiano un comportamento inaccettabile e distorcono i valori della società".

Il via libera in altre nazioni

Barbie arriverà invece nelle sale dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi il 10 agosto, anche se per ora non è stato svelato se siano stati compiuti dei tagli o realizzate delle modifiche per ottenere l'approvazione delle autorità locali.

Nelle Filippine, ad esempio, il film è stato distribuito senza la controversa mappa che ha scatenato delle polemiche a causa dell'involontaria somiglianza con la linea dei nove tratti che rappresenta le rivendicazioni territoriali della Cina, contestata da diversi governi della regione asiatica