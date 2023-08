Barbie, Marc Maron sulle critiche maschili:'Guardatevi nei pantaloni e decidete di cosa siete fatti'

Barbie di Greta Gerwig è uno dei film simbolo di quest'annata cinematografica e continua a mietere successi. Il film è diventato il primo lungometraggio diretto esclusivamente da una donna a superare il miliardo di dollari d'incasso. Un risultato straordinario che si porta appresso molte critiche da una fetta di spettatori maschili.

L'attore e comico Marc Maron ha respinto con forza le accuse nei confronti del film, in un video in cui elogia il lavoro di Greta Gerwig e il risultato finale:"Ho visto Barbie e ritengo sia un fot***o capolavoro. È incredibile come riesca a creare un prodotto d'intrattenimento che abbraccia e si applica a tutto lo spettro. Mi riferisco soprattutto alle donne. E poi filtrarlo nella politica progressista e nel femminismo di base in maniera divertente, informativa e ben eseguita in un contesto completamente coinvolgente. Davvero monumentale".

Maron attacca frontalmente gli uomini che si sono risentiti del film:"Il fatto che alcuni uomini si siano offesi è così imbarazzante per loro. Qualsiasi tizio che non riesce a sopportare le battute di quel film deve guardarsi nei pantaloni e decidere di cosa sono fatti. Voglio dire, Gesù Cristo, che gruppo di bambini insicuri".