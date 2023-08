Barbie: il video di I'm Just Ken mostra il dietro le quinte dell'epica sequenza musicale

Nel film Barbie il protagonista Ryan Gosling interpreta la canzone I'm Just Ken e il video condiviso online mostra il dietro le quinte della scena.

Atlantic Records ha condiviso il video ufficiale della canzone I'm Just Ken, interpretata dall'attore Ryan Gosling nel film Barbie.

Il video regala così alcune scene del dietro le quinte del lungometraggio co-prodotto da Mattel e Warner Bros, oltre a mostrare il lavoro compiuto in sala di incisione.

L'ironico brano diventato già un cult

Greta Gerwig è ritratta nel video di I'm Just Ken mentre dà le indicazioni al suo cast e fatica a trattenere le risate di fronte alla performance di Ryan Gosling e degli altri Ken.

Gli attori di Barbie vengono poi mostrati mentre imparano le coreografie dell'elaborata sequenza della "battaglia" che si svolge in spiaggia e mentre incidono le parti vocali della canzone.

La star canadese, in particolare, si impegna prima e durante i ciak, e Ryan è mostrato mentre assiste divertito sui monitor alla sua interpretazione del brano di Ken.

La storia del film

Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre.

Nel cast ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.