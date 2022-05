Barbie, Simu Liu: "Ho dovuto fare la ceretta totale, ora ammiro di più le donne"

Simu Liu ha svelato che per recitare nel film Barbie ha dovuto sottoporsi a una ceretta totale.

La star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli sembra infatti abbia la parte di un'altra versione di Ken coinvolta nella storia, oltre a quella affidata a Ryan Gosling.

In un'intervista rilasciata a The Independent, Simu Liu ha parlato del film di Barbie spiegando: "Farmi la ceretta è stata un'educazione, per dire il minimo. Senza alcun dubbio è stata una delle esperienze più dolorose della mia vita".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ho una nuova ammirazione per le donne incredibilmente coraggiose che affrontano questa procedura ogni mese".

Simu ha inoltre spiegato che la segretezza che avvolge il progetto sarà utile al film diretto e scritto da Greta Gerwig: "Mi entusiasmano i discorsi online. Con ogni annuncio del casting o una piccola notizia dicono 'Che cos'è? '. Ed è perfetto, meno si sa meglio è".

Uno degli elementi confermati dall'attore è che potrà mettere a frutto le sue capacità come ballerino, nonostante non si tratti di un musical, e proprio il suo passato nel campo della danza sembra aver convinto Greta a dargli un ruolo.

Secondo alcune indiscrezioni, Barbie mostrerà Margot Robbie nel ruolo della protagonista che fugge dal suo mondo fantastico e si ritrova alle prese con la realtà. Ryan Gosling sarà Ken, mentre Will Ferrell dovrebbe essere il CEO di un'azienda che produce giocattoli, un po' come la Mattel.

Nel cast ci saranno anche Issa Rae, Kate McKinnon, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Emerald Fennell, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, e Connor Swindells.